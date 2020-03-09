Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Alman devi Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa, açıklamalarda bulundu. The Athletic'e konuşan Japon yıldız, "Real Zaragoza’ya imza atmadan önce ikinci ligde top oynama kararının doğru olup olmadığını düşündüm. Çünkü henüz 30 yaşında bile değildim ve futbolu olabildiğince en yüksek seviyede oynamak istiyordum. Sonrasında İspanya'da forma giymiş olan arkadaşlarımla görüştüm ve bana İspanya 2. Ligi'nin çoğu ülkedenin 1. Lig'inden bile daha iyi olduğunu söylediler. O zamana kadar herhangi bir ülkenin ikinci liginde oynamayı hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTEMEMİŞTİM"

Beşiktaş'la ilgili de konuşan Kagawa, 6 aylık İstanbul macerası ile ilgili "Dortmund'da 11'deki yerimi kaybettikten sonra ayrılma kararı aldım ve 6 aylığına Beşiktaş'a gittim. Aslında Beşiktaş'a gitmeyi hiç istememiştim" ifadelerini kullandı.

Kagawa bu sezon İspanya 2. Ligi'nde Real Zaragoza formasıyla 25 maçta 2 gol attı.