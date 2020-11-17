Gün itibariyle gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını ile iligli oldukça önemli bir son dakika açıklaması yaptı. İşte ayrıntılar...

CUMJHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI:

Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.