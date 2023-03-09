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Kafadar ve Gökhan Tepe'den sürpriz düet

Kafadar ve Gökhan Tepe, sözleri Ayla Çelik’e bestesi ise Gökhan Tepe’ye ait olan 'Aşık' ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

Giriş: 09.03.2023 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
Kafadar ve Gökhan Tepe'den sürpriz düet - Magazin haberleri
Sürpriz düet
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Kafadar grubuna Gökhan Tepe’den destek geldi. Düete imza atan Kafadar ve Gökhan Tepe, sözleri Ayla Çelik, bestesi ise Gökhan Tepe’ye ait olan ve yıllarca Ebru Gündeş’in sesiyle hafızalara kazınan 'Aşık’ı seslendirdi. 'Aşık’ın düzenlemesini Çağlar Kocatepe, klibin yönetmenliğini ise Adem Doğan üstlendi.

14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak dinleyicilerle buluşması planlanan şarkı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi de etkileyerek tüm Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketleri sonrasında çıkış tarihini ertelemişti.

'Aşık', 10 Mart Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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