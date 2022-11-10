Gökhan Tepe'den 'Aşık Kalbin Biliyor'

Sözleri Şebnem Sungur’a müziği Gökhan Tepe’ye ait olan 'Aşık Kalbin Biliyor’un düzenlemeleri Barış Özesener, mix ve mastering’i Özgür Yurtoğlu imzası taşıyor.

'Vur', 'Yürü Yüreğim', 'Çok Özlüyorum Seni', 'Canözüm', 'Veda Makamı' ve 'Gel Aşkım' gibi şarkılarını sevenleriyle buluşturan Gökhan Tepe, yeni şarkısı 'Aşık Kalbin Biliyor' ile de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.