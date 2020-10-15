Kadir Şeker olayı nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 Şubat 2020 tarihinde Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32),engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in hapis cezası bugün belli oldu. Hayatını kaybeden gencin ailesi ise Şeker'e verilen cezayı az buldu. İşte, son dakika Kadir Şeker olayı...

KADİR ŞEKER HAPİS CEZASI BELLİ OLDU

Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir Şeker (20),suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12.5 yıla indirdi.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Konya'da, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla (35) ve Özgür Duran (32) çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker (20) de olaya müdahale etmek istedi.