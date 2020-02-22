DHA

Konya'da, 5 Şubat akşamı yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Duran peşinden gittiği kadını dövmeye başladı.

Yaşanan kavgada 32 yaşındaki Özgür Duran hayatını kaybetmişti.

Kütüphaneden çıkıp, yanında yaşadığı teyzesinin evine doğru yürüyen Kadir Şeker ise olayı görüp Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede Özgür Duran, kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran.

"KALBE 10 SANTİMETRE GİRMİŞ"

DHA'da yer alan habere göre Kadir Şeker'in daha önce aynı parkta kavga edenler olması nedeniyle kendini koruma amaçlı yanında taşıdığını söylediği bıçağın '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Özgür Duran'ın otopsi raporunda bıçağın, kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1.5 santimetre genişliğinde girdiği bildirildi.

"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDİR"

Olayın kasten adam öldürme olduğunu savunan baba Cengiz Duran, "Bunun bir kaza olmadığı ortada. 10 santimetre bıçağın kalbe girmesi kazayla olacak iş değil. Bu düpedüz kasten adam öldürmedir. Biz olayı duyduğumuz andan itibaren bunu savunuyoruz. Böyle bir kaza olmaz. Neden bacağına değil, koluna değil ya da karnına değil de kalbine sapladı. Üniversiteye hazırlanacaksın, doktor olmak isteyeceksin ama yanında suç kapsamında bulunan bıçak taşıyacaksın. Bu kasten yapılmış bir eylemdir. Bu konuda kararlıyız ve savunmalarımızı da bunun üzerinden yapacağız. Bu olayın kanunlardaki cezası bellidir" dedi.