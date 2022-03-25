Kadir İnanır'ın hayatı belgesel oluyor

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kadir İnanır (72), önceki akşam Yeniköy'deki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansıdı.

Yeni bir reklam filmine imza atan ve basın mensuplarıyla sohbet eden İnanır, "Reklamımız çok güzel tepkiler aldı. Ben pek anlamam o işlerden ama reklam sonrası markanın satışları da çok artmış. Bu durum beni mutlu etti. Daha yeni başlıyoruz, yeni sürprizlerim var." diye konuştu.

HAYATI BELGESEL OLUYOR

Gazetecilerin, "Biyografi ve otobiyografi filmleri tekrar gündeme geldi. Siz de hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Usta oyuncu, "Film değil ama 10 senedir devam eden, benim hayatımı anlatan bir belgesel var. Çok duygusal, bir film gibi... Öyle konuk arkadaşlarımız falan yok. Direkt ben olacağım ve hayatım anlatılacak." ifadelerini kullandı.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Öte yandan Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan usta oyuncu Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Acil serviste yapılan tahlillerin sonucunda İnanır'ın, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınmıştı.

3 ay taburcu edilen ve sağlığına kavuşan İnanır, önceki gün bir AVM'den çıkarken objektiflere yansımıştı. Bir hayli keyifli olduğu görülen Kadir İnanır, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmemişti.

"İYİYİM, HER ŞEY YOLUNDA"

Sağlık durumu iyiye giden usta oyuncu, gazetecilere, "İyiyim, her şey yolunda." açıklamasını yaptıktan sonra evinin yolunu tutmuştu.

2012 VE 2018'DE DE AMELİYAT OLMUŞTU

Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında da yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.