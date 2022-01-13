Kadir İnanır sağlığına kavuştu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Muğla’nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan usta oyuncu Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Acil serviste yapılan tahlillerin sonucunda İnanır'ın, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınmıştı.
SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Geçtiğimiz ay taburcu edilen ve sağlığına kavuşan İnanır, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir hayli keyifli olduğu görülen Kadir İnanır, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
Sağlık durumu iyiye giden usta oyuncu, gazetecilere, "İyiyim, her şey yolunda." açıklamasını yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu.
TABURCU OLDU
22 gündür gözetim altına tutulan Kadir İnanır, geçtiğimiz ay taburcu edilmişti. Binanın arka tarafından özel aracına bindirilen 72 yaşındaki usta oyuncu, sevgilisi Jülide Kural ile birlikte şehirden ayrılıp, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evlerine doğru yola çıkarken camını açıp, kısa bir konuşma yapmıştı. Kadir İnanır'ı görebilmek için saatlerce hastane önünde bekleyen hayranları, oyuncunun otomobilinden inmemesine tepki göstermişti.
"HER ŞEY İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
Hastaneye ilk günden itibaren kendisinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşan gazetecilerin halini hatırını soran Kadir İnanır, "Dar bir alan ile karşı karşıya olduğumuz için böyle bir şey yaşandı. Her şey için çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan da benimle ilgili haberlerinizi takip ettim. Hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan önemli kurumlar." demişti.
2012 VE 2018'DE DE AMELİYAT OLMUŞTU
Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında da yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.
Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.
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