İHA

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alınmıştı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan usta sanatçı, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarılmıştı.

TABURCU OLDU

22 gündür gözetim altına tutulan Kadir İnanır, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Binanın arka tarafından özel aracına bindirilen 72 yaşındaki usta oyuncu, sevgilisi Jülide Kural ile birlikte şehirden ayrılıp, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evlerine doğru yola çıkarken camını açıp kısa bir konuşma yaptı. Kadir İnanır'ı görebilmek için saatlerce hastane önünde bekleyen hayranları, oyuncunun otomobilinden inmemesine tepki gösterdi.

"HER ŞEY İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Hastaneye ilk günden itibaren kendisinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşan gazetecilerin halini hatırını soran Kadir İnanır, "Dar bir alan ile karşı karşıya olduğumuz için böyle bir şey yaşandı. Her şey için çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan da benimle ilgili haberlerinizi takip ettim. Hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan önemli kurumlar." dedi.

2012 VE 2018'DE DE AMELİYAT OLMUŞTU

Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.