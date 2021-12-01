Kadir İnanır'dan haber var

20 Kasım'da aniden fenalaşan Kadir İnanır, Muğla'dan ambulansla Denizli'ye getirilmişti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 72 yaşındaki usta sanatçı, bir gün sonra da aniden beyin kanaması geçirmişti. Ameliyata alınan Kadir İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından zor günleri geride bıraktı.

Arkadaşı tarafından ziyaret edilen İnanır'dan fotoğraf geldi. Paylaşılan fotoğrafta Kadir İnanır'ın keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.