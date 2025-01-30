Bursa'da olay, 29 Ocak 2024'te Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Kındaç (48), boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç'ın (42) kız kardeşine, "Seher'i benden alamazsınız; öldürdüm. Eve polis ve ambulans gönderin, şakam yok" diyerek mesaj attı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Turgay Kındaç'ı, olaydan 1 gün sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, suçunu itiraf eden Kındaç, cinayeti 'kıskançlık’ nedeniyle işlediğini belirterek, "Eşimin iş yerinde 2023 yılının son günü, fabrikanın düzenlemiş olduğu moral amaçlı gece vardı. Eşim o akşam M. isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, maktulün otopsi raporuna da yer verildi. Seher Kındaç'ın merdaneyle başına vurulduktan sonra iple boğularak öldürüldüğü, çenesinde ve boğaz kısmında kanamalı kırıklar olduğu belirtildi. Suçunu itiraf eden tutuklu sanığın ise 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Eşini öldürdükten sonra, cep telefonu ve kredi kartını alan sanığın, karttan para çektiği ve cep telefonunu da sattığı gerekçesiyle 'Nitelikli yağma' ve 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından 15 yıla kadar hapsi istendi. Kındaç'ın eşini öldürmeden önce Google'da, 'İple insan boğmak ne kadar sürede gerçekleşir' diye arama yaptığı da ortaya çıktı. Cep telefonu arama kayıtları dava dosyasına girdi.

MAHKEMEDE 2 OĞLUNDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, salondaki 2 oğlundan özür dileyerek savunma yapan Turgay Kındaç, eşini çok sevdiğini ve 'kıskançlık' nedeniyle öldürdüğünü söyleyerek, "İş yerinden M. isimli bir arkadaşına fotoğraf ve kalp yollamıştı. Kıskançlık yaşadım. Onunla birliktelik yaşadığını düşünerek, telefonunu kontrol ettim. Bunları kabul etmeyi göze aldım. Ona olan sevgimi ispat etmek için olay günü çamaşır suyu içip, fare zehri yedim. Tartışmaya devam ederken, eşim bana tahrik edici, kışkırtıcı cümleler kullandı. Mutfakta, çaydanlığın üzerinde bulunan beyaz bezi görünce Seher'i yere yatırıp, bez ile boğarak öldürdüm. Bunları hak etmemiştim" diye konuştu.

ÖLDÜRME NİYETİ OLMAMIŞ

Turgay Kındaç, ayrıca, "Cezaevine girdikten sonra eşimin öldüğünü öğrendim. Kendimi cezaevinde çok sorguladım. Eşimi öldürmek gibi bir niyetim olmadı. Ona hep, 'Ömrüm' derdim. Onun başkası ile fotoğrafını görünce kıskançlık yaptım. Eşim benim ömrüm" ifadelerini kullandı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEBİ

Turgay Kındaç'ın avukatı Hakan Gündoğdu da müvekkilinin 25 senelik evli olduğunu, bir gün dahi eşine şiddet uygulamayan bir insanın, bir anda eşini öldürme kararı almasının altında muhakkak bir sebep yatması gerektiğini savundu. Tutuklu sanığın, eşinin, olaydan önce kendisini aldattığına yönelik beyanları nedeniyle eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen Gündoğdu, haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.