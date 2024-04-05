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        Haberler Gündem Kadir Gecesinde ne oldu, İslam'daki yeri nedir? Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı ve önemi

        Kadir Gecesinde ne oldu? Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı ve önemi

        Kadir Gecesi anlamı ve önemi gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi 5 Nisan bugün eda ediliyor. Bu gecede kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadetle geçirirse geçmiş günahlarının bağışlanacağına inanılıyor. İşte, Kadir Gecesi anlamı ve önemi ile "Kadir Gecesinde ne oldu, İslam'daki yeri nedir?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 08:48 Güncelleme: 05.04.2024 - 08:48
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        • 1

          Kuran-ı Kerim'in indirildiği gece olarak da bilinen bu gece için aynı isimli bir sure de bulunuyor. Bu gecede kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadetle geçirirse geçmiş günahlarının affedileceğine inanılıyor. Peki, Kadir Gecesinde ne oldu, İslam'daki yeri nedir? İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi anlamı ve önemi

        • 2

          KADİR GECESİ SURESİ ANLAMI

          "Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir." Kadir Suresi 1-5

        • 3

          KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

          Kadir gecesinin Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber’in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar’da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.

          Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

        • 4

          KADİR GECESİ NEDİR?

          Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir.

        • 5

          DİYANET İLE KADİR GECESİ ANLAMI ÖNEMİ NEDİR?

          Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

          Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]).

        • 6

          Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

          Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

        • 7

          KADİR GECESİ İBADETLERİ

          Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

          - Kur’ân-ı Kerîm okumak

          - Tevbe istiğfar etmek

          - Salat u selam getirmek

          - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

          - Allah'ı çokça zikretmek

          - Sadaka vermek

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