5 Nisan Cuma günü İslam alemi için çifte bayram olarak kutlanıyor. Bugün diğer günlerden daha hayırlı sayılan Cuma günü olmasının yanı sıra Kuran'ın İslam peygamberi Hz. Muhammed'e, Cebrail aracılığıyla indirilmeye başlandığı gece olduğuna inanılıyor. Bu iki kutsal vakit aynı gün idrak edilirken; sevdiklerinize gönderebileceğiniz; hem Kadir Gecelerini hem de Cuma'larını kutlayabileceğiniz en güzel mesajları bir araya getirdik.