On bir ayın sultanı Ramazan Ayının son günleri yaşanırken; Kur'an-ı Kerim'in ilk defa bu gecede nazil olmaya başladığı kabul edilen Kadir Gecesi eda ediliyor. Bu özel günün bereketini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için en özel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik. İşte, 'Hayırlı Kandiller' ve 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun' dileklerini iletmek isteyenler için kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, resimli ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları...

KADİR GECESİ MESAJLARI 2024

Rabbimizin rahmetinin coştuğu, duaların en yüce makamlara ulaştığı Kadir Gecesi'nde, tüm dualarınızın kabul olmasını dilerim. Yüce Allah affetsin, merhametiyle kuşatsın. Kadir Geceniz mübarek olsun, her daim huzur içinde olun.

Kadir Gecesi dualarınızın kabulüne, kalplerinizin nuruna vesile olsun.