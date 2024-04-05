Cuma günleri, İslam alemi için büyük önem taşır ve bugünün, diğer günlere daha hayırlı olduğuna inanılır. İslamiyet'e göre; ergenliğe girmiş ve sağlığı yerinde her Müslüman'a namaz kılmak farzdır. Bu kapsam, bugün cemaat Cuma namazı için bir araya gelecek. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? İşte, detaylar...