Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Cuma namazı saatleri: 5 Nisan Cuma (bugün) İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saat kaçta ne zaman kılınacak?

        5 Nisan Cuma il il namaz saatleri: Bugün Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

        Cuma günleri, İslam alemi için kutsal sayılır. Hz. Peygamber, "Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır." sözüyle bu günün özelliğini dile getirmiştir. Bu özel günde namaz kılmak için bir araya gelen cemaat 5 Nisan Cuma günü namaz saatlerini araştırıyor. İşte, 5 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 07:54 Güncelleme: 05.04.2024 - 07:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İslam alemi için Cuma günleri büyük öneme sahiptir. Bugün tüm cemaat bir araya gelerek öğle namazı yerine Cuma namazı kılar; Cuma günü edilen duanın ve yapılan ibadetin daha hayırlı olduğuna inanılır. Cuma namazı saatleri ise illere göre değişkenlik gösterir. İşte, 5 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il il Cuma namazı saatleri...

        2

        5 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 5 Nisan Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        5 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 5 Nisan Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        5 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 5 Nisan Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        5 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 5 Nisan Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        En güzel Cuma mesajları
        En güzel Cuma mesajları
        En anlamlı Kadir Gecesi mesajları!
        En anlamlı Kadir Gecesi mesajları!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Netanyahu'dan İran'a tehdit
        Netanyahu'dan İran'a tehdit
        Maduro: ABD gizli askeri üs kurdu
        Maduro: ABD gizli askeri üs kurdu
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Zevksiz maç
        Zevksiz maç
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Beşiktaş'a 90+5 şoku!
        Beşiktaş'a 90+5 şoku!
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis