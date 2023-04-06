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Kadir Gecesi için geri sayım başladı! Ramazan'ın son on gününe giriliyor | Diyanet Takvimi 2023 Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi için geri sayım başladı! Ramazan'ın son on gününe giriliyor

Ramazan Ayı'nın son on gününe giriliyor. Ramazan'ın son on günü İslam dünyasında Kadir Gecesi'ni gündeme getiriyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman ayın kaçında? 2023 Diyanet Takvimi'ne göre Kadir Gecesi ne zaman? İşte merak edilen tarih...

Giriş: 06.04.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kadir Gecesi 2023 ne zaman? Ramazan Ayı'nın ilk iki haftası geride kaldı. Ramazan ayının son on gününe giriliyor. Ramazan Ayı içerisinde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi'ni barındırıyor. Bu günü hakkıyla idrak etmek isteyenler merak içerisinde "Kadir Gecesi ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2023 Diyanet Takvimi Kadir Gecesi tarihi...

  • KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    Kadir Gecesi'nden Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gercesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır.

  • Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır. 

  • Yine Hz. Muhammed'in "Kadir gecesini Ramazan ayının son on günündeki gecelerde arayınız!" hadisini referans alan İslam uleması Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın 27. gecesi olduğu yönünde kesin olmamakla beraber genel kanaate ulaşmıştır. Ancak Ramzan Ayı'nın 27. gecesinde yer alma ihtimalini kuvetli bulan hemen tüm İslam bilginleri bunun kesinlik ifade etmediğini Ramazan Ayı'nın her gecesinde özellikle de son on gecesinde Kadir Gecesi'nin aranmasını ve buna göre Ramazan Ayı'nın tüm gecelerine Kadir Gecesi gibi bakılıp değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

  • Tüm İslam Dünyası'nda ise Ramazan Ayı'nın 27. geceisinin Kadir Gecesi olduğu yönündeki kuvvetli inanç gereği inananlar genellikle Ramazan Ayı'nın 27. gecesini Kadir Gecesi kabul edip buna göre ibadet etmektedir. Takvimlerde ise bu inanca bağlı olarak Ramazan Ayı'nın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak yer almaktadır.

  • 2023 KADİR GECESİ TARİHİ

    Kadir Gecesi 2023 Diyanet Takvimi'nde 17 Nisan Pazartesi'yi 18 Nisan Salı gününe bağlayan gece olarak yer aldı. 

    Yani Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre 17 Nisan 2023 akşamı Kadir Gecesi idrak edilmeye başlanacak.

  • KADİR GECESİ FAZİLETİ VE ÖNEMİ

    Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

  • KADİR GECESİ İBADETLERİ 

    Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

     

    - Kur’ân-ı Kerîm okumak

    - Tevbe istiğfar etmek

    - Salat u selam getirmek

    - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

    - Allah’ı çokça zikretmek

    - Sadaka vermek

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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