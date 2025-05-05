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        Haberler Magazin Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen evlendi - Magazin haberleri

        Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen evlendi

        Ünlü sunucu Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile nikâh masasına oturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:21
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          Kadir Ezildi, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Gamze Türkmen ile hayatını birleştirdi.

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          Çift, İstanbul Maltepe'de gerçekleşen tören ile dünyaevine girdi.

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          Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen'in bu mutlu günlerine dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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          Çift, geçtiğimiz yıl temmuz ayında nişanlanmıştı.

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          Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinde bulunduğu anları sosyal medya hesabında paylaşmış ve "Hayatımın her anı Türk sineması tadında, en büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarımın yazarı olarak hayatıma hoş geldin" notunu düşmüştü.

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