İHA'nın haberine göre, oyuncu Kadir Doğulu, otizmli çocukların özel eğitim bursuna destek olmak için sevenleri ile buluştu.

Hayranlarıyla fotoğraf çektiren Doğulu, “Ben de otizmli çocukların özel eğitim bursuna destek olmak için Tohum Otizm Vakfı ve bu uygulamayla bir araya gelerek neşeli bir destek organizasyonu gerçekleştirmek istedim. İyiliği beraber büyütmek için gerçekleştirdiğimiz buluşmada Tohum Otizm Vakfı’na benimle destek olmak isteyen sevenlerimle tanışmak için sabırsızlanıyorum” ifadesini kullandı.