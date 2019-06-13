13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Kadir Doğulu'nun oyuncu eşi Neslihan Atagül, önceki gece Etiler'deki bir büfede objektiflere yansıdı. Yurt dışından gelen kuzenlerini gezdiren oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Neslihan Atagül, "Güzel bir proje bekliyorum" dedi. Eşi Kadir Doğulu ile karavanla tatile çıkmaya hazırlanan Neslihan Atagül, "Yakında tatile çıkacağız" ifadelerini kullandı.
"SONUNDA SİZ HAMİLE KALACAKSINIZ"
Muhabirlerin çocuk soruları karşısında oyuncu, “Sizler o kadar soruyorsunuz ki sonunda siz hamile kalacaksınız” diyerek espri yaptı.
"GÜLÜMSEYEREK UYUR BİZİMKİ"
Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından saz çaldığı, eşi Neslihan Atagül'ün ise sırtında uyuduğu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Paylaşımına, "Gülümseyerek uyur bizimki. Hep bir tebessüm. Eksik olmasın yüzümüzden..." notunu düşen Doğulu, sazıyla "Ah bir ateş ver" türküsünü çalmıştı.
"HAMİLE OLURSAM BUNU SAKLAMA GEREĞİ DUYMAYIZ"
Öte yandan Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan 'hamilelik' söylentilerine yanıt vermişti. Atagül, "İnanın öyle bir şey yok. Olsa zaten bunu neden saklama gereği duyalım ki? İlk bizden duyarsanız. Asıl anlamadığımız gerçekten bu haberler nereden ve nasıl çıkıyor? Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi hamile olursam da bunu saklama gereği duymayız" açıklamasında bulunmuştu.
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