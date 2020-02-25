"İNSANA ÖZGÜRLÜK VERİYOR"

Otel yerine kamp alanında kaldık ve çok güzel manzaralar görüp, harika keşiflerimiz oldu. Kamp hayatı bambaşka bir şey ve öğreneceğiniz birçok şey var. Kamp hayatı özgürlük veriyor insana.