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Haberler Sağlık Kadınların yüzde 53, erkeklerin yüzde 31,7'sinde fiziksel aktivitenin düşük olduğu belirlendi

Kadınların yüzde 53, erkeklerin yüzde 31,7'sinin fiziksel aktivitesi düşük

Sağlık Bakanlığının Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, kadınların yüzde 53,1'inde, erkeklerin yüzde 31,7'sinde fiziksel aktivite düzeyinin düşük olduğu tespit edildi

Giriş: 09.05.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Kadınların yüzde 53, erkeklerin yüzde 31,7'sinde fiziksel aktivitenin düşük olduğu belirlendi
AA

10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Günü dolayısıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, günlük yaşamda iskelet kasları kullanılarak yapılan ve enerji harcamasını gerektiren her hareket fiziksel aktivite olarak tanımlanıyor.

Düzenli fiziksel aktivite kalp hastalığı, inme, diyabet, hipertansiyon, obezite ve çeşitli kanserler gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları önlemeye yardımcı oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde her dört yetişkinden birinin ve ergenlerin yüzde 81'inin yeterince fiziksel aktivite yapmadığı öngörülüyor.

"ÇOCUKLARIN YÜZDE 36,2'Sİ GÜNDE 2 SAATTEN FAZLA TELEVİZYON SEYREDİYOR"

Sağlık Bakanlığının Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, kadınların yüzde 53,1'inde, erkeklerin yüzde 31,7'sinde fiziksel aktivite düzeyi düşük belirlendi.

İlkokul 2'nci sınıf çocuklarında yapılan Bakanlığın Şişmanlık Araştırması'na göre, çocukların yüzde 36,2'si hafta içi günde 2 saatten fazla televizyon seyrediyor ya da bilgisayarla vakit geçiriyor. Bunun oranı hafta sonu yüzde 69,9'u buluyor.

Uzmanlar, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftanın 5 günü 30 dakika orta şiddette egzersizin yetişkinler açısından yeterli olduğunu vurguluyor.

Çocuklarda ise 1-4 yaş arasında gün içinde farklı şiddetlerde 180 dakikalık fiziksel aktivite yapılmasının uygun olduğunu ifade eden uzmanlar, 5-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerin günde 60 dakika, şiddeti değişen aktiviteleri yapmasını öneriyor.

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