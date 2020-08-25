Kadınlarda kısırlığın 7 işareti

Kısırlık, hamile kalmada başarısız olduğunuz sürenin uzunluğuna göre belirlenir. Düzenli ilişkiye rağmen bir yıl gebelik oluşmuyorsa, kısırlık söz konusu olabilir. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, kısırlığa işaret edebilecek göstergelerin bir listesini oluşturdu. Bu belirtiler sizde de varsa hemen doktorunuza başvurun.
1. DÜZENSİZ REGL DÖNEMLERİ
Düzensiz regl dönemleri, yumurtlama sorunlarının bir işareti olabilir. Düzensiz dönemlerin çeşitli nedenleri vardır. Polikistik yumurtalık sendromu (PCOS),düzensiz döngülerin ve yumurtlama ile ilişkili kısırlığın en yaygın nedenlerinden biridir. Diğer olasılıklar arasında düşük yumurtalık rezervleri, tiroid disfonksiyonu/fonksiyon bozukluğu, fazla kilolu veya aşırı zayıf olma, aşırı egzersiz yapma ve diğer nedenler olabilir.
2. REGL DÖNEMLERİNİN ÇOK AĞRILI GEÇMESİ
Reglin ağrılı geçmesi yaygındır, ancak ağrılarınız dayanılmaz hale gelip ağrı ve sızı içinde yatakta kalmanıza neden oluyorsa, bu endometriozisin bir işareti olabilir. Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu gelişen ve sıklıkla ağrılı seyreden bir hastalıktır. Endometriozis en sık olarak yumurtalıklar, fallop tüpleri ve pelvisi örten dokuda görülür. Amerikan Üreme Tıbbı Derneği'ne göre, endometriozis, kısır kadınların yarısına kadarını etkiliyor. Regl ağrısının yaşam kalitenizi kötü şekilde etkilemesi/müdahale etmesi normal değildir.
3. SIK SIK DÜŞÜK YAPMA
Sık düşük yapan kadınların hamileliklerinde yardıma ihtiyaçları vardır. Düşük, gebeliklerin yaklaşık yüzde 20'sinde görülür; ancak, tekrarlayan düşük yaygın bir durum değildir. Art arda iki düşük yaptıysanız, bir doktorla konuşma zamanı gelmiştir.
4. EL VE AYAKLARDA ÜŞÜME
Sıcak havalarda ısınmak için evde çorap ve eldiven giymeniz gerekiyorsa, bu iyiye işaret değildir. Bu yüzden tiroid hormon seviyenizi kontrol ettirin çünkü soğuk ayaklar ve eller hipotiroidizmin bir göstergesidir. Bu durum ayrıca, düzensiz yumurtlamaya neden olabilir ve adet döngünüzü etkileyebilir.
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