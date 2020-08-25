Kadınlarda kısırlığın 7 işareti

7. 35 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAK

Kadın ve erkek doğurganlığı yaşla birlikte azalır. Kadınlar 35 yaşına geldiğinde kısırlık artar ve bu durum zamanla ilerlemeye devam eder. 30 yaşındaki bir kadının herhangi bir ayda gebe kalma şansı yüzde 20'dir, ancak 40 yaşındaki bir kadının sadece yüzde 5 şansı vardır. Ayrıca 35 yaşın üzerindeki kadınların da düşük yapma ve doğuştan hastalığı olan bebekleri olma olasılığı daha yüksektir.