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Kadınlar günü nedir, anlamı ve hikayesi ne? 8 Mart Dünya Kadınlar günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Kadınlar günü nedir, anlamı ve hikayesi ne?

Tüm dünyada 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri için hazırlıklar devam ederken Türkiye'de de uzun yıllardır kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili araştırmalar çoğaldı. Türkiye'de ilk defa 8 Mart 1921'de kutlanan 8 Mart'ta son 20 yıldır meydanlarda büyük yürüyüşler düzenleniyor. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hikayesi ve anlamı...

07.03.2022 - 01:19 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye'de son 20 yıldır meydanlarda kadınlar tarafından yapılan yürüyüşlerle kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da hikayesiyle gündem oldu. Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayatın her alanında var olmalarını destekleyen, kadına karşı ayrımcılığa ve şiddete tepki gösteren, kadın ve erkek eşitliğini önceleyen Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkış hikayesi merak konusu oldu. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anlamı, ortaya çıkışı ve hikayesi...

  • DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    Bir diğer adıyla dünya emekçi kadınlar günü 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Bu grev esnasında polis işçilere saldırdı ve onları fabrikaya kilitledi. İşçilerin fabrikaya kilitlenmesinin ardından çıkan yangında, işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi. Ölen işçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı. 

  • 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ İLK DEFA NE ZAMAN KUTLANDI?

    Bu olaydan 53 sene sonra, 26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihinde tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak anılması önerisini getirdi ve bu öneri oybirliği ile kabul edildi

  • Bu olayların ardından, 8 Mart tarihinin Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak anılması, tam olarak 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda gerçekleşti. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde de anmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etti.

  • TÜRKİYE'DE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHİ

    Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında, iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra yıllar boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edildi. Türkiye de bu kapsamda yer aldığı için 1975 yılında Türkiye'de "Kadın Yılı Kongresi" yapıldı.

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün 1975 yılında kutlanmaya başlamasında İlerici Kadınlar Derneği’nin faaliyetleri de etkili oldu. Böylece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapalı ortamlardan sokaklara ve meydanlara çıktı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra tekrar askerî cunta yönetimi tarafından dört yıl süreyle hiçbir kutlama yapılmasına izin verilmedi.

    1984'ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından kutlanmaya devam edilmektedir.

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