Olay, akşam saatlerinde Ümraniye Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde biri kadın iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yere oturan kadını kaldırmak isteyen kişi, kadına vurmaya başladı.