Sakarya’da bir kadın boşanmak üzere olduğu eşi tarafından iki gün önce annesiyle birlikte vurularak öldürüldü…
Önceki gün Tekirdağ’da yine bir başka kadın 6 yaşındaki kızı ile birlikte ayrıldığı sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü…
Türkiye’de hemen her gün en az bir haberle gündeme gelen kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusu dünya çapında da en önemli toplumsal sorunların başında geliyor.
Tıpkı erkekler gibi ülkelerin de gelişmiş ya da az gelişmiş, zengin ya da yoksul olması fark etmiyor… Uluslararası kuruluşlar tarafından her yıl konuyla ilgili yapılan çeşitli araştırma ve çalışmalar, problemin küresel boyutunu gözler önüne sererken, dünyada kadına yönelik şiddetin tırmanış gösterdiğine dikkat çekiliyor.
Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusu dünya üzerinde yüzyıllardır devam eden küresel bir sorun. Bu yönde her yıl uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar problemi istatistiksel boyutuyla da çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.
Örneğin Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından 2019-2020 ‘Değişen Dünyada Aile’ başlıklı Dünya Kadın İlerleme Raporu’na göre dünya genelinde her gün 137 kadın aile fertlerinden biri tarafından öldürülüyor.
KADINLAR İÇİN EN TEHLİKELİ YER KENDİ EVLERİ
Dünya Bankası’nın 2018 verileri kullanılarak, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yapılan hesaplamalara göre, her üç kadından biri, yakın bir aile ferdi ya da eşleri tarafından fiziksel ya da cinsel istismara uğruyor ve her 10 ülkeden sadece dördünde evlilik içi tecavüz suç olarak kabul ediliyor. Kadınlar için en tehlikeli yerin, aslında en güvenli olması gereken yer, yani kendi evleri olduğu açıklanan 'Değişen Dünyada Aile' adlı rapor, 15-49 yaş arasındaki her 5 kadından birinin, eskiden veya şu anda birlikte olduğu partneri tarafından fiziksel şiddet veya cinsel istismara uğradığını ortaya koyuyor.
ŞİDDET, TRAFİK KAZALARINDAN DAHA FAZLA CAN ALIYOR
Yine BM’nin “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yayımladığı istatistiklere göre; kadına karşı şiddet, özellikle üreme çağındaki kadınlar arasında kanser kadar ciddi bir ölüm ve iş göremezlik nedeni. Şiddet; tüm dünyada kadınların geçirdiği ölümcül trafik kazaları ve sıtmadan çok daha fazla can kaybına neden oluyor.
FRANSA'DA KADINA ŞİDDET HER ALANDA YAYGIN
Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın rakamlarına göre, kadına şiddetin her alanda yaygın olarak görüldüğü Fransa’da 2019 yılı kasım ayı itibariyle en az 130 kadın eski eşi ya da sevgilisi tarafından öldürüldü. Bu rakam 2017 yılında 123 kadın iken, geçtiğimiz sene ise 108 olarak kayıtlara geçti. Fransa'da her yıl yaklaşık 200 bin kadının şiddet mağduru olduğu ifade ediliyor.
Almanya’da “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yayımlanan rakamlar da çarpıcı… 2018 yılında tecavüz, taciz ve zorla fuhuş mağduru 114 binden fazla kadın olduğu belirtilirken, yine geçen sene üç günde bir kadının yani 122 kadının öldürüldüğü duyuruldu.
İtalyan Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan rakamlara göre de son beş yılda 538 bin kadın, eşleri tarafından fiziksel veya cinsel istismar gördü.
Bu arada Romanya ise milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısında 4.3‘lük oranla Avrupa’nın en yüksek seviyesine sahip. Buna göre, Romanya’yı 4.2 ile Macaristan, 3.6 ile ise cinsiyet eşitliği bakımından örnek gösterilen Finlandiya takip ediyor.
"ORTA AMERİKA KADIN CİNAYETLERİNDE DÜNYADA İLK SIRADA"
Amerikan polis teşkilatı uluslararası ülkelerle işbirliği sonucunda yaptığı bir araştırmada Orta Amerika ülkelerinin kadın cinayetleri açısından başta geldiğini açıkladı. El Salvador, Honduras ve Guatemala gibi cinsiyet ayrımının hakim olduğu ülkelerde kadınlar genel olarak ayrıldıkları erkekler tarafından öldürülüyor. Orta ve Latin Amerika ülkelerinde; ABD’nin iç siyasete müdahalesi ile oluşan gergin ortam, uyuşturucu çetelerinin etkisi ve erkek egemen kültürün bedelini çoğunlukla kadınlar ödüyor.
OECD’DE TÜRKİYE BİRİNCİ
Türkiye ise, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda OECD ülkeleri arasında ilk sırada geliyor. OECD'nin 2019 Tek Bakışta Toplum 2019 araştırmasına göre, örgütün 36 üyesi arasında ömürlerinde en az bir kez eşinden fiziksel veya duygusal şiddet gören kadın oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 38 ile Türkiye. Türkiye'nin hemen ardından yüzde 36 ile ABD geliyor. Yeni Zelanda yüzde 35 ile üçüncü sırada. OECD ortalaması ise yüzde 21,6.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!