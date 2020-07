Burçak Orçun Erkin borcun@haberturk.com

Sakarya’da bir kadın boşanmak üzere olduğu eşi tarafından iki gün önce annesiyle birlikte vurularak öldürüldü…

Önceki gün Tekirdağ’da yine bir başka kadın 6 yaşındaki kızı ile birlikte ayrıldığı sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü…

Türkiye’de hemen her gün en az bir haberle gündeme gelen kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusu dünya çapında da en önemli toplumsal sorunların başında geliyor.

Tıpkı erkekler gibi ülkelerin de gelişmiş ya da az gelişmiş, zengin ya da yoksul olması fark etmiyor… Uluslararası kuruluşlar tarafından her yıl konuyla ilgili yapılan çeşitli araştırma ve çalışmalar, problemin küresel boyutunu gözler önüne sererken, dünyada kadına yönelik şiddetin tırmanış gösterdiğine dikkat çekiliyor.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusu dünya üzerinde yüzyıllardır devam eden küresel bir sorun. Bu yönde her yıl uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlar problemi istatistiksel boyutuyla da çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Örneğin Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından 2019-2020 ‘Değişen Dünyada Aile’ başlıklı Dünya Kadın İlerleme Raporu’na göre dünya genelinde her gün 137 kadın aile fertlerinden biri tarafından öldürülüyor.

KADINLAR İÇİN EN TEHLİKELİ YER KENDİ EVLERİ

Dünya Bankası’nın 2018 verileri kullanılarak, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yapılan hesaplamalara göre, her üç kadından biri, yakın bir aile ferdi ya da eşleri tarafından fiziksel ya da cinsel istismara uğruyor ve her 10 ülkeden sadece dördünde evlilik içi tecavüz suç olarak kabul ediliyor. Kadınlar için en tehlikeli yerin, aslında en güvenli olması gereken yer, yani kendi evleri olduğu açıklanan 'Değişen Dünyada Aile' adlı rapor, 15-49 yaş arasındaki her 5 kadından birinin, eskiden veya şu anda birlikte olduğu partneri tarafından fiziksel şiddet veya cinsel istismara uğradığını ortaya koyuyor.

ŞİDDET, TRAFİK KAZALARINDAN DAHA FAZLA CAN ALIYOR

Yine BM’nin “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yayımladığı istatistiklere göre; kadına karşı şiddet, özellikle üreme çağındaki kadınlar arasında kanser kadar ciddi bir ölüm ve iş göremezlik nedeni. Şiddet; tüm dünyada kadınların geçirdiği ölümcül trafik kazaları ve sıtmadan çok daha fazla can kaybına neden oluyor.

FRANSA'DA KADINA ŞİDDET HER ALANDA YAYGIN

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın rakamlarına göre, kadına şiddetin her alanda yaygın olarak görüldüğü Fransa’da 2019 yılı kasım ayı itibariyle en az 130 kadın eski eşi ya da sevgilisi tarafından öldürüldü. Bu rakam 2017 yılında 123 kadın iken, geçtiğimiz sene ise 108 olarak kayıtlara geçti. Fransa'da her yıl yaklaşık 200 bin kadının şiddet mağduru olduğu ifade ediliyor.

Almanya’da “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yayımlanan rakamlar da çarpıcı… 2018 yılında tecavüz, taciz ve zorla fuhuş mağduru 114 binden fazla kadın olduğu belirtilirken, yine geçen sene üç günde bir kadının yani 122 kadının öldürüldüğü duyuruldu.

İtalyan Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan rakamlara göre de son beş yılda 538 bin kadın, eşleri tarafından fiziksel veya cinsel istismar gördü.

Bu arada Romanya ise milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısında 4.3‘lük oranla Avrupa’nın en yüksek seviyesine sahip. Buna göre, Romanya’yı 4.2 ile Macaristan, 3.6 ile ise cinsiyet eşitliği bakımından örnek gösterilen Finlandiya takip ediyor.

"ORTA AMERİKA KADIN CİNAYETLERİNDE DÜNYADA İLK SIRADA"

Amerikan polis teşkilatı uluslararası ülkelerle işbirliği sonucunda yaptığı bir araştırmada Orta Amerika ülkelerinin kadın cinayetleri açısından başta geldiğini açıkladı. El Salvador, Honduras ve Guatemala gibi cinsiyet ayrımının hakim olduğu ülkelerde kadınlar genel olarak ayrıldıkları erkekler tarafından öldürülüyor. Orta ve Latin Amerika ülkelerinde; ABD’nin iç siyasete müdahalesi ile oluşan gergin ortam, uyuşturucu çetelerinin etkisi ve erkek egemen kültürün bedelini çoğunlukla kadınlar ödüyor.

OECD’DE TÜRKİYE BİRİNCİ

Türkiye ise, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda OECD ülkeleri arasında ilk sırada geliyor. OECD'nin 2019 Tek Bakışta Toplum 2019 araştırmasına göre, örgütün 36 üyesi arasında ömürlerinde en az bir kez eşinden fiziksel veya duygusal şiddet gören kadın oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 38 ile Türkiye. Türkiye'nin hemen ardından yüzde 36 ile ABD geliyor. Yeni Zelanda yüzde 35 ile üçüncü sırada. OECD ortalaması ise yüzde 21,6.