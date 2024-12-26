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        Haberler Gündem Güncel Kadın muhtardan ihtiyaç sahipleri için giyim mağazası | Son dakika haberleri

        Kadın muhtardan ihtiyaç sahibi ailelere destek için giyim mağazası

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen, mahalledeki ihtiyaç sahibi aileler için "Mutlu Giyim Evi" projesini hayata geçirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 17:59 Güncelleme: 26.12.2024 - 17:59
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        Kadın muhtardan ihtiyaç sahipleri için mağaza
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı seçilen Ayşe Yılmaz Gönen, geçen günlerde hayata geçirdiği muhtarlık ofisinin ardından mahalledeki ihtiyaç sahibi aileler için "Mutlu Giyim Evi" mağazasını hizmete açtı.

        Muhtarlık ofisinin yanında açılan Mutlu Giyim Evi'nde ayakkabıdan gömleğe, kabandan kazağa her türlü bay ve bayan giysileri askılarda ve raflarda dar gelirli ihtiyaç sahipleriyle buluşmayı bekliyor.

        Sarıgöl Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen, "Mahalle halkımızın evlerinde kullanmadıkları ihtiyaç fazlası giysileri Mutlu Giyim Evi adını verdiğimiz odada topladım. Odaya raflar yapıldı askılar konularak tuhafiye dükkanı gibi yaptım. İhtiyacı olanlar gelip rahatça uygun gördüğü giysileri alıp gidiyor mutlu oluyor. Vatandaşlarımdan şunu istiyorum evlerde ihtiyaç fazlası giysilerinizi muhtarlığımıza verin ki ihtiyacı olan ailelere verip mutlu olsunlar" dedi.

        Kadın muhtarın Mutlu Giyim Evi'ne destek çağrısı sadece kendi mahallesinden değil diğer mahalle sakinleri tarafından da destek görmeye başladı.

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        #yerel haberler
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        #Sarıgöl İlçesi
        #kadın muhtar
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