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Bursa'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak´ta meydana geldi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, çiftçilikle uğraşan Y.A. (24) ile eşi Petek A. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Petek A.'yı boğazından bıçaklayıp, kaçtı. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Petek A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Petek A.'nın cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. KATİL KOCA SOKAKTA YAKALANDI Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen polis, Y.A.'yı bir sokakta yakalayıp, gözaltına aldı.