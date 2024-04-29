MANİSA'DA KADIN CİNAYETİ | 2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katledip kendini öldürdü - Son haberler

MANİSA'DA KADIN CİNAYETİ | 2 çocuğunun annesi Buse'yi tüfekle katledip kendini öldürdü - Son haberler

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Manisa'da, Yeni Mahalle Bozdağ Sokaktaki bir evden gelen silah sesleri üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekibi, evde tüfekle vurulmuş halde bulunan Buse Demirkıran'ın (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇATIDA KENDİ HAYATINA SON VERDİ AA'da yer alan habere göre aynı binanın çatısında ise eşi Hamza Demirkıran'ın (24) aynı tüfekle kendisini öldürdüğü saptandı.

DEHŞET ANINDA ÇOCUKLAR ODASINDAYMIŞ Hamza Demirkıran'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü, eşini yatak odasında tüfekle vurduğu, çiftin 2 çocuğunun ise olay sırasında odalarında olduğu öğrenildi.

CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI İHA'da yer alan habere göre de polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, savcının incelemesinin ardından cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"HAMZA'NIN PSİKOLOJİSİ BOZUKTU" Korkunç olayın ardından konuşan amcaoğlu Nurullah Demirkıran, “Hamza’nın psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu. Eline tüfeği alıp yatak odasına gidiyor ve hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak kendisini öldürüyor” dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.