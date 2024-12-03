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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın akademisyen Pınar Elmas'ın yürek yakan ölümü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kadın akademisyenin yürek yakan ölümü!

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde görevli, 37 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Pınar Elmas dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Elmas'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:37
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        Kadın akademisyenin yürek yakan ölümü!
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        Aydın'da olay, gece saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Pınar Elmas’ı (37) sokakta yerde yatar vaziyette gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri bipolar hastası olduğu iddia edilen Elmas’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        4. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜĞÜ SAPTANDI

        Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmada öğretim görevlisi Elmas’ın evini tespit ederken, öğretim görevlisi kadının dördüncü kattaki evinin balkonundan aşağıya düştüğünü belirledi.

        ANNE VE BABASI EVDE UYUYORDU

        Elmas’ın aşağıya düştüğü sırada anne ve babasının evde uyuduğu, kızlarının aşağıya düştüğünden polisin bilgi vermesi ile haberdar oldukları öğrenildi.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

        Öğretim görevlisi Elmas’ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayın intihar olup olmadığı yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.

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        #Pınar Elmas
        #Son dakika haberler
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