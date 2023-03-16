AA

İstanbul Kadıköy'de 3 kişinin hayatını kaybettiği bir binada meydana gelen patlamaya ilişkin terör suçları yönünden yürütülen soruşturma, olayın terör eylemi olarak gerçekleştiği veya başkaca bir eylem hazırlığına dair delil tespiti olmadığı gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 9 Ekim 2022'de 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'taki 34 numaralı 3 katlı binada meydana gelen patlamaya ilişkin terör açısından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan Mustafa Karahan ile binada oturan Nıshanbay Khıdırıv'ın ile küçük kız torununun hayatını kaybettiği olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Karahan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Bu kişilere yönelik "silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında törer bağlantısı bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmada Mustafa Karahan'ın geçmiş dönemde radikal sol örgütlerden TKP/ML içinde faaliyet gösterdiğine yönelik soruşturma geçirdiği, yakın zamanlarda aynı örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen bir kısım kişilerle de irtibatı bulunduğu aktarıldı.

Patlamanın terör eylemi veya eylem hazırlığı olma ihtimalinin değerlendirildiği ifade edilen kararda, Karahan ile birlikte 6 kişi açısından soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

İLETİŞİMDE OLDUĞU KİŞİLER TESPİT EDİLDİ

Kararda, patlamada ölen Mustafa Karahan'ın incelenen HTS kayıtlarından tespit edilen bu 5 kişinin ifadesinin alındığı anlatılarak, Karahan'ı sosyal arkadaşlık ortamında tanıyan, ayağından engelli olması ve yardıma muhtaç bir hayat sürmesinden dolayı ara sıra arayıp hal hatır soran bu şüphelilerin, şahsın geçmiş dönemden kaynaklı sorunlardan dolayı görüşmediği ailesiyle husumetli olduğunu, terör örgütüyle irtibatına dair bir bilgilerinin bulunmadığını söyledikleri aktarıldı.

Bu 5 kişiden ele geçirilen dijital eşyalarda yapılan incelemede, terör örgütü irtibatına dair bir veri tespit edilemediği vurgulanan kararda, Karahan'ın uzun zamandan beri ve çok kez birçok farklı hastanede psikiyatri ve psikoloji bölümlerinde muayene olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

SORUŞTURMADA 43 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Kararda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce patlamayla ilgili hazırlanan yazıya yer verildi. Buna göre yazıda, 43 kişinin ifadesi alınarak araştırma yapıldığı belirtilerek, Mustafa Karahan'ın 1980'li yıllarda sol örgütler içinde yer aldığı ancak güncel olarak örgüt faaliyetine ve irtibatına dair bilgiye rastlanılmadığı belirtildi.

Olayın, terör eylemi olarak gerçekleştiği veya başkaca bir eylem hazırlığına dair delil tespiti olmadığı vurgulanan kararda, şüpheliler hakkında terör yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair hüküm kurulduğu kaydedildi.

Kararın ardından dosya, gereğinin yapılması için olayın meydana geldiği yer itibarıyla patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.