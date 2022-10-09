Kadıköy'de binada patlama: 3 kişi hayatını kaybetti

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta saat 19.05'te 3 katlı binanın 3'üncü katı ile çatısında çıkan ve bitişiğinde bulunan 2 binaya sirayet eden yangını söndürmek için toplamda 56 personel ve 19 araçla müdahale edildi. Yangından ağır hasar almış binada yapılan arama çalışmasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: OLAYDA ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Olay yerine gelerek incelemede bulunan ve ekiplerden bilgi alan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi... İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da olay yerine gelerek incelemede bulundu. AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri de patlama ve ardından yangının yaşandığı binada çalışma yaptı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: PATLAMA DOĞALGAZ KAYNAKLI DEĞİL İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Vali Yerlikaya'nın aksine patlamanın doğalgazdan kaynaklanmadığını belirtti. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İstanbul Fikirtepe’deki 3 katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğalgaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet Teşkilatımızın raporu ile netleşecek. Kadıköy, Fikirtepe'de bulunan binadaki patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 3 saat çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği, Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangının kesin sebebinin; itfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak 34 numaralı binada patlama ve sonrasında yangın meydana geldiği aktarıldı. Açıklamada, olay yerine ivedilikle itfaiye, 112 Acil Sağlık, güvenlik ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Olayda Özbekistan uyruklu (A.K.) yaralanmış olup, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alınmıştır. Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, soğutma ve arama çalışmaları başlatılmıştır. Yapılan arama çalışmalarında maalesef, yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K. ile 10 yaşındaki kızı N.K. ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralımıza acil şifalar diliyoruz. İtfaiye, emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin patlama ve yangının kesin sebebine ilişkin incelemeleri tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONA ERDİ Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangına ilişkin itfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri tamamlandı. Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlama ve yangınla ilgili olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması 5 saat sonra sona erdi. İnceleme sırasında sokakta güvenlik önlemi alan polisler, çalışmaların ardından evlerine girmek için bekleyen vatandaşlara izin verdi. Çevre binalarda çalışmaları izleyen vatandaşlar da evlerine gitti. Olay yerine gelen savcı da incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin sokakta güvenlik önlemleri devam ederken patlama ve yangının çıkış sebebinin gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI Kadıköy’de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. Patlama, saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçlarıyla müdahale ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa şerit çekerek önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 kişi acil servis ekipleri tarafında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrasında olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yapılan incelemenin ardından bina içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. 3 katlı binanın patlamayla birlikte büyük hasar aldığı, duvarlarının yıkıldığı görüldü.