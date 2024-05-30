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        Haberler Gündem 3. Sayfa KADES hayat kurtardı!

        İşe giden kadına tüfek doğrultan şahıs KADES’le yakalandı

        Kayseri'de işe giden bir kadının önünü keserek tüfek doğrultan ve uzaklaştırma kararı olan şahıs KADES sayesinde yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 22:51 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:51
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        KADES hayat kurtardı!
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        Kayseri'nin Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne KADES uygulamasından gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine giden ekiplerin yaptıkları çalışmalarda hakkında uzaklaştırma kararı olan L.T.’nin (46) işe giden kadının önünü keserek tüfek doğrulttuğu bilgisine ulaştı.

        Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda L.T. yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, olay anı da çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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