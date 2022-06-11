KADERİMİN OYUNU 25. BÖLÜM ÖZETİ

Helin’in ortadan kaybolması Cemal’in oğlunu kaybetme korkusu yaşamasına neden olur. Cemal bir yandan Helinleri bulmak için uğraşırken bir yandan da Nergis’in hapse girmemesi için amansız bir mücadele vermektedir. Tüm bu yaşananlarda beraber yol alan Cemal ve Asiye için yeni bir dönem başlamak üzeredir.