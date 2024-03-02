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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kademeli emeklilikte son durum nedir? Kademeli emeklilik hesaplama tablosu ile prim günleri ve emekli olma yaşı - Merak Edilenler Haberleri

        Kademeli emeklilikte son durum nedir?

        Kademeli emeklilik konusu bir süredir tartışılıyordu. 1999 yılından itibaren çalışan vatandaşlar için emekli olma hakkı sağlayabilecek olası bir düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan açıklama geldi. İşte, Bakan açıklaması ile kademeli emeklilikte son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:11
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        • 1

          Kademeli emeklilik hakkında araştırmalar sürüyor. EYT'yi kaçıranlar için yeni bir emekli olma yolu olarak görülen kademeli emeklilikte, istenen şartları sağlayan vatandaşların 43 ile 45 yaştan itibaren kısmi de olsa emekli olma şansı yakalayacak. İşte, kademeli emeklilikte son durum...

        • 2

          KADEMELİ EMEKLİLİK HAKKINDA AÇIKLAMA!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde yer alan iki konu ile ilgili açıklama yaptı.

          Işıkhan, "Gündemimizde staj mağdurları ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

        • 3

          1999-2008 ARASINDA ÇALIŞANLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR?

          Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;

          9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

        • 4

          2002 sonrasında çalışanlarda 6.475 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

          2003 sonrasında çalışanlarda 6.550 prim günü şartı ile kadınlar 44, erkekler 46 yaşında emekli olabilir.

          2004 sonrasında çalışanlarda 6.625 prim günü şartı ile kadınlar 45, erkekler 47 yaşında emekli olabilir.

        • 5

          2005 sonrasında çalışanlarda 6.700 prim günü şartı ile kadınlar 46, erkekler 48 yaşında emekli olabilir.

          2006 sonrasında çalışanlarda 6.775 prim günü şartı ile kadınlar 47, erkekler 49 yaşında emekli olabilir.

          2007 sonrasında çalışanlarda 6.850 prim günü şartı ile kadınlar 48, erkekler 50 yaşında emekli olabilir.

          2008 sonrasında çalışanlarda 6.925 prim günü şartı ile kadınlar 49, erkekler 51 yaşında emekli olabilir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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