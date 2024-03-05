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Malta'da 18 Ocak 2023'te, 30. yaş günü için arkadaşlarıyla kutlama yaptıktan sonra kaldırımda yürürken otomobil sürücüsünün çapması sonucu hayatını kaybeden iç mimar Pelin Kaya'nın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, Kaya'ya çarparak ölümüne neden olan sürücü Jeremie Camilleri'yi 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DHA'nın haberine göre Valetta'da bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, Jeremie Camilleri'yi 40 yıl hapis cezasına çarptırdı. Camilleri'nin 5 bin Euro para cezasına çarptırıldığı da öğrenildi.

REKLAM MALTA'DA ADALET YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENMİŞTİ Olay, Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak 2023 gecesi saat 01.00 sularında meydana gelmişti. Olay günü alkollü olan Jeremie Camilleri'nin kullandığı araç, doğum gününü kutlamaya giden ve kaldırımda yürüyen hiç tanımadığı Pelin Kaya'ya iddiaya göre kasten çarpmıştı. Otomobil bir fast food restoranının duvarına çarparak durabilmişti.

Görgü tanıkları, Pelin Kaya'yı ezen araç sürücüsünün yerden aldığı taşları da Kaya'ya fırlattığını ve yardım etmek isteyenlere engel olduğunu aktarmıştı. Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına almıştı. Pelin Kaya'nın yakınları ile Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, 33 yaşındaki Camillieri'nin "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. REKLAM

Pelin Kaya'nın cenazesi İstanbul'a getirilerek 22 Ocak 2023'te toprağa verilmişti. Kaya için ailesi, 20 Mayıs 2023'te Malta'da yaşayan Türkler ve Maltalılar yürüyüş düzenlemişti. Başkent Valetta'da Malta Parlamentosu'nun önünde başlayan yürüyüş, St. Elmo kalesine kadar sürmüştü. Pelin Kaya'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtler giyen grup, "Pelin İçin Adalet" pankartı taşımıştı.