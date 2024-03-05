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        Haberler Yaşam Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı... 6 lezzetimiz listede - Haberler

        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı

        Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'dünyanın en iyi tatlıları' listesi hazırladı. Türkiye'den 6 lezzetimiz listede yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:55
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        • 1

          Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın dört bir yanından en iyi tatlıları sıraladı.

        • 2

          Okurlarının verdiği oylamayla belirlenen 'En iyi 100 tatlı' listesinde Cezayir'e ait bir kurabiye türü olan makroud el louise, birinci oldu. Onu, Portekiz turtası olan pastel de nata izledi. En iyi 100 tatlı' listesinde Türk lezzetleri de vardı.

        • 3

          Kahramanmaraş dondurması 9. sıradan listeye girerken Gaziantep baklavası 17. sırada gösterildi.

        • 4

          23. sırada fıstıklı sarma kendine yer buldu.

        • 5

          27. sırada ise baklava, 46. sıraya irmik helvası, 51. sıraya da fırın sütlaç geldi.

          İşte listenin ilk 20'sine giren tatlılar...

        • 6

          1- Makroud el louise, Cezayir

        • 7

          2- Pastel de nata, Portekiz

        • 8

          3- Pastel de Belém, Portekiz

        • 9

          4- Petticoat tails, İskoçya

        • 10

          5- Clotted cream ice cream/Kaymaklı dondurma, İngiltere

        • 11

          6- Tiramisu, İtalya

        • 12

          7- Krep, İngiltere/Fransa

        • 13

          8- Krem brule, Fransa

        • 14

          9- Kahramanmaraş dondurması, Türkiye

        • 15

          10- Dulce de leche, Arjantin

        • 16

          11- Sufle, Fransa

        • 17

          12- Sernik, Polonya

        • 18

          13- Kaiserschmarrn, Avusturya

        • 19

          14- Kladdkaka, İsveç

        • 20

          15- Frozen custard/Dondurulmuş muhallebi, ABD

        • 21

          16- Tinginys, Litvanya

        • 22

          17- Gaziantep baklavası, Türkiye

        • 23

          18- Gelato al pistacchio/Fıstıklı dondurma, İtalya

        • 24

          19- Klepon, Endonezya

        • 25

          20- Khanom khrok, Tayland

          *Haberin görselleri AP ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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