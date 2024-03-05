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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Wilfried Zaha, adım adım Ada'ya! - Galatasaray Haberleri

        Wilfried Zaha, adım adım Ada'ya!

        Süper Lig'in lideri Galatasaray'da Wilfried Zaha gündemden düşmüyor. Son haftalarda yedek kalan ve bu nedenle duyduğu rahatsızlığı da belirten İngiliz asıllı Fildişi Sahilli yıldıza İngiltere'den ilgi var! Türkiye'ye adapte olamayan ve takım arkadaşlarıyla çok bir bağ kuramayan Zaha'nın Galatasaray'daki geleceği de belirsiz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 15:25 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:25
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        • 1

          Galatasaray'ın bu yaz büyük beklentilerle renklerine bağladığı Wilfried Zaha, adım adım İngiltere'ye doğru!

        • 2

          Kariyeri boyunca ilk kez İngiltere dışına çıkan İngiliz asıllı Fildişi Sahilli futbolcu transferinden bugüne ne ülkeye ne Galatasaray'a adapte olabildi.

        • 3

          Takım arkadaşlarıyla büyük bir bağ kuramayan, Okan Buruk'un da oyun sistemine uyum sağlayamayan tecrübeli yıldız son haftalarda yedek kaldı.

        • 4

          Kulübede oturmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Zaha, Beşiktaş derbisi öncesindeki antrenmanlarda da 11'de düşünülmedi.

        • 5

          Bileğinde ağrı hissettiğini dile getiren tecrübeli oyuncu derbide forma giyemeyeceğini teknik heyete iletirken Barış Alper, Kaan Ayhan ve Icardi gibi yıldızların sakatlıklarına rağmen forma giymesi sonrasında Zaha'nın geleceği daha da tartışmalı hale geldi.

        • 6

          Kritik virajda takım arkadaşlarını yalnız bırakan Zaha'ya İngiltere ekiplerinden de ilgi bulunuyor.

        • 7

          Ocak ayında Everton, West Ham United ve Aston Villa'nın ilgilendiği Zaha'ya bu kez Fulham'ın da devreye girdiği belirtildi.

        • 8

          Crystal Palace'ta geçirdiği dokuz yılda 90 gol atan ve 76 asist yapan Zaha'nın, yaz aylarında bir İngiliz kulübüne katılma olasılığı bulunuyor.

        • 9

          Fildişi Sahilli oyuncu şu anda Galatasaray'da haftada 72.000 Sterlin kazanıyor ve talipleri, en azından bu rakamı karşılamak zorunda.

        • 10

          Ancak Zaha'nın yıllık ücreti, ciddi bir hamle yapmayı düşünen Premier Lig kulüplerini caydırmış gibi görünmüyor.

        • 11

          İngiltere basınında çıkan haberlere göre Everton, West Ham, Fulham ve Wolverhampton, Zaha'nın durumunu yakından takip ediyor.

        • 12

          West Ham, yaz aylarında ayrılması beklenen Danny Ings'in yerine güçlü bir forvet arayışında. Aynı zamanda, Fulham ve Wolverhamptdon da hücum hattına destek arayışında.

        • 13

          Zaha'nın Premier Lig'de gösterdiği gol kalitesi, onu çeken dört kulübün, yaz aylarında onun için bir teklif yapma olasılığını artırıyor.

        • 14

          Önümüzdeki aylarda Zaha'nın transfer süreci, futbol dünyasında heyecan yaratabilir.

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