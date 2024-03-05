Wilfried Zaha, adım adım Ada'ya!

Bileğinde ağrı hissettiğini dile getiren tecrübeli oyuncu derbide forma giyemeyeceğini teknik heyete iletirken Barış Alper, Kaan Ayhan ve Icardi gibi yıldızların sakatlıklarına rağmen forma giymesi sonrasında Zaha'nın geleceği daha da tartışmalı hale geldi.