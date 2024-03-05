TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarını paylaştı. İşte VAR kayıtları...
- 1
Başakşehir - Samsunspor
VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Önce temas anını göstereceğim sana Buğra
HAKEM: Temas noktasını ve hızını gördüm.
HAKEM: Pozisyonu avantaja oynatmıştım. Kale vuruşuyla başlatacağım. Beyaz takımdan da 9 numaralı oyuncuya kırmızı kart göstereceğim.
- 2
Başakşehir - Samsunspor: Dakika 47
VAR: Topa turunculu oyuncu dokunuyor, ondan sonra topu... Ayağını yere vuruyor, herhangi bir teması yok
HAKEM: Topa dokunduğunu gördüm. Golü veriyorum
- 3
Beşiktaş - Galatasaray
VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Önce temas noktasından başlıyorum.
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- 4
HAKEM: Sol ayak dimi, sol ayak geliyor.
VAR: Ayak gergin, ayak tabanı ile bir müdahalesi var
HAKEM: Sol ayak gergin gördüm
HAKEM: Bir açı daha ver bana reversden bir açı daha ver.
HAKEM: Ever sol ayak gergin. Evet 6 numara. Ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kartla oyun alanının dışına alıyorum. İhraç ediyorum
- 5
Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
VAR: Murat ne gösterdin?
HAKEM: Sarı kart gösterdim
VAR: Potansiyel kırmızı kart için sana inceleme öneriyorum
VAR: Şimdi temas noktasını gösteriyorum. Oyuncu çelme takmıyor, tekme atıyor.
HAKEM: Topla oynama niyeti yok, direkt tekme attığını gördüm. Ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı kartla 26 numarayı ihraç ediyorum.
- 6
Antalyaspor - Gaziantep FK
VAR: Seni potansiyel bir sonucu bilinen OFR için sahada incelemeye davet ediyorum.
VAR: Sana kalecinin temasını gösteriyorum. Kalecinin topa dokunmadığını...
VAR: Öncesindeki potansiyel ihlali izleteceğim. Önce topa kimin dokunduğunu izletiyorum sana.
HAKEM: Tamam hocam gördüm. Bu haliyle oyuna başlayacağım. Antalyaspor lehine faul.
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