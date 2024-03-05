TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!

HAKEM: Sol ayak dimi, sol ayak geliyor.

VAR: Ayak gergin, ayak tabanı ile bir müdahalesi var

HAKEM: Sol ayak gergin gördüm

HAKEM: Bir açı daha ver bana reversden bir açı daha ver.

HAKEM: Ever sol ayak gergin. Evet 6 numara. Ciddi faullü oyundan dolayı sarı kartı iptal edip kırmızı kartla oyun alanının dışına alıyorum. İhraç ediyorum