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        Haberler Dünya Almanya'dan 'dinleme' açıklaması

        Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Alman subayların dinlenmesinin "dikkatsizlikten" kaynaklandığını belirtti

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman hava kuvvetleri subayları arasında Ukraynaya destek konusunda yapılan görüşmelerin ses kaydının Rusya'da yayınlanmasına ilişkin, olayın, toplantıya katılan bir generalin dikkatsizce internete bağlanmasından kaynaklandığını belirterek, "güvenlik sistemimizde bir zafiyet yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 23:01 Güncelleme: 05.03.2024 - 23:08
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        Almanya'dan 'dinleme' açıklaması
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        Alman hava kuvvetleri subayları arasında Ukraynaya destek konusunda yapılan görüşmelerin ses kaydının Rusya’da yayınlanmasını değerlendiren Pistorius, "Açık bir telefon konuşmasıydı ve konferansa katılan bir generalin, lokal bir internete dikkatsizce bağlanmasıyla oluşan hata ve bu da Ruslara illegal olarak erişme imkanı verdi. Ama güvenlik sistemimizde bir zafiyet yok." ifadesini kullandı.

        Pistorius, Batının Ukrayna için savaşmaya devam etmesi gerektiğini savunarak, "(Rusya Devlet Başkanı) Putin, bizim yaşam tarzımızdan korkuyor, bu yüzden fırsat bulur bulmaz ona saldırıyor. Batının Ukraynaya desteğini devam ettirmesi lazım ve biz destek vermeye devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

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        İsveç Savunma Bakanı Pal Jonsonda Almanya ile İsveç arasında ikili askeri işbirliğine ilişkin yeni yapılan anlaşmaya dikkati çekerek, teknoloji, eğitim ve askeri tatbikatlar da dahil olmak üzere iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği derinleştirilmiştir." dedi.

        Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyokun, İsveçin NATO üyeliğini bugün onayladığını hatırlatan Jonson, bu kararın İsveçi daha güvenli ve NATOyu daha güçlü hale getireceğini kaydetti.

        DİNLEME OLAYI NEDİR?

        Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayınlamıştı.

        Ses kaydında, üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensupları, siyasi bir karar alınması durumunda, Taurus füzelerinin ne şekilde gönderilebileceğini, bunların Ukrayna tarafından Almanyanın istihbarat ve teknik desteği olmadan kullanılıp kullanılamayacağını tartışıyorlardı.

        Kayıtta, Taurus füzelerinin, Rusyanın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadasına inşa ettiği Kırım Köprüsünü teknik olarak imha edip edemeyeceği tartışması da yer alıyordu.

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