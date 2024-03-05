Galatasaray savunmada duvar ördü! Tek rakibi Inter...

Savunma tandeminde bir dönem Sanchez-Abdülkerim ile mücadele eden Galatasaray'da son haftalarda Nelsson-Sanchez ikilisi görev yaptı. Angelino ve Kazımcan'dan beklenen performansı alamayan teknik direktör Okan Buruk, sol bekte hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ile çözüm aradı.