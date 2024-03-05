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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray savunmada duvar ördü! Tek rakibi Inter... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray savunmada duvar ördü! Tek rakibi Inter...

        Trendyol Süper Lig'de 28 haftada topladığı 75 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu sezon savunma performansıyla dikkat çekti. Maç başına kalesinde sadece 0,53 gol gören sarı-kırmızılılar, bu alanda Avrupa'nın dev takımlarını geride bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:36
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        • 1

          Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, savunmadaki başarılı performansıyla Avrupa'nın zirvesine oynuyor.

        • 2

          Sarı-kırmızılı takım, 28. haftası geride kalan Süper Lig'de 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 75 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

        • 3

          Süper Lig'de çıktığı müsabakaların yüzde 85,71'ini kazanan Galatasaray, maç başına 2,6 puan ortalaması yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu performansıyla lig tarihinde 28. haftalar itibarıyla en başarılı takım oldu.

        • 4

          Galatasaray'ın bu performansında yaptığı iyi savunma baş etken olarak öne çıktı. Geride kalan bölümde sadece 15 gole izin veren teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, ligin en az gol yiyen takımı oldu. Sarı-kırmızılı takım, maç başına kalesinde 0,53 gol gördü.

        • 5

          BU SEZON 15 MAÇTA GOL YEMEDİ

          Sarı-kırmızılılar, Süper Lig' maçlarının yüzde 53'ünde kalesinde gör görmedi.

        • 6

          Süper Lig'de çıktığı 28 maçın sadece 13'ünde gol yiyen Galatasaray, diğer 15 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Söz konusu maçların 14'ünde Fernando Muslera, birinde ise Günay Güvenç kaleyi korudu.

        • 7

          SADECE INTER'İN GERİSİNDE KALDI

          Galatasaray, UEFA'nın ülke sıralaması dikkate alındığında ilk 10 ligde en iyi savunma yapan ikinci takım oldu.

        • 8

          İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve İskoçya'nın en üst seviye liglerindeki savunma performansları dikkate alındığında Galatasaray, sadece Inter'in gerisinde kaldı.

        • 9

          İtalya Serie A'da 27 karşılaşmada sadece 13 gol yiyen Inter, 0,48 ile Galatasaray'dan daha iyi ortalamaya sahip tek takım oldu.

        • 10

          Avrupa'nın ilk 10 liginde maç başına en az gol yiyen takımlar şöyle:

          Ülke Takım Maç sayısı Yediği gol Ortalama
          İtalya Inter 27 13 0,48
          Türkiye Galatasaray 28 15 0,53
          Hollanda PSV 24 13 0,54
          İskoçya Glasgow Rangers 29 16 0,55
          Almanya Bayer Leverkusen 24 16 0,66
          İspanya Real Madrid 27 18 0,66
          Portekiz Porto 24 17 0,7
          Fransa PSG 24 19 0,79
          İngiltere Arsenal 27 23 0,85
          Belçika Club Brugge/Royal Antwerp 28 26 0,92
        • 11

          EKSİKLER ETKİLEMEDİ

          Galatasaray'ın ligin geride kalan bölümünde savunmada yaşadığı sorunlardan etkilenmediği görüldü.

        • 12

          Sarı-kırmızılı ekip, sezona savunmada Sacha Boey, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Angelino ve Kazımcan Karataş ile başladı. Devre arasında Boey, Angelino ve Kazımcan takımdan ayrılırken, yerlerine Derrick Köhn ve Serge Aurier geldi.

        • 13

          Savunma tandeminde bir dönem Sanchez-Abdülkerim ile mücadele eden Galatasaray'da son haftalarda Nelsson-Sanchez ikilisi görev yaptı. Angelino ve Kazımcan'dan beklenen performansı alamayan teknik direktör Okan Buruk, sol bekte hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ile çözüm aradı.

        • 14

          Buruk, Boey'in rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olması ve yeni transfer Aurier'nin Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönmesinin ardından savunmanın sağında yaşanan eksikliğe Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz ile gidermeye çalıştı.

        • 15

          Uruguaylı tecrübeli kaleci Fernando Muslera, performansıyla sarı-kırmızılı takımın başarısında önemli paya sahip oldu.

        • 16

          Galatasaray'ın takım savunmasında orta saha oyuncuları Dries Mertens, Lucas Torreira ve Kerem Demirbay da önemli rol oynadı.

        • 17

          SAHASINDA PUAN KAYBETMEDİ

          Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de bu sezon iç sahada puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

        • 18

          Galatasaray, bu sezon RAMS Park'ta çıktığı lig maçlarının tamamını kazandı. Puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılı takım, attığı 34 gole karşılık 10 gol yedi.

        • 19

          DEPLASMANDA SADECE 5 GOL YEDİ

          Galatasaray'ın kalesinde gördüğü 15 golün 5'i deplasmanda geldi. Dış sahada yaptığı 14 maçın 10'unda kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, diğer 4 müsabakada 5 gol yedi. "Cimbom" rakiplerinin fileleri havalandırdığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

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