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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel, savcılığa başvurmuştu - Magazin haberleri

        Yağmur Yüksel, savcılığa başvurmuştu

        Yağmur Yüksel, sosyal medya hesabından kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, Yüksel hakkındaki hakaret içerikli paylaşımların engellenmesine karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:52
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        • 1

          Geçtiğimiz günlerde oyuncu Yağmur Yüksel, 796 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabı üzerinden hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

        • 2

          MAHKEMEYE BAŞVURMUŞTU

          Avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu ve hukuki süreç başlattığını belirten Yağmur Yüksel, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti; "Son zamanlarda şahsıma yönelik sadece basit bir şekilde hakaret olarak nitelendirilecek söylem ve sözlere hayretle, üzülerek şahit olmaktayım. Bu süreçte kalplerin ne kadar kötüleşebileceğini gördükçe yüzümü iyi kalplere ve sevenlerime çevirdiğimi bilmenizi isterim. Bununla beraber tüm bu hakaretlere karşı avukatım Volkan Alkılıç aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerimiz nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı; tüm bu yapılanların Türk yargımız nezdinde cezasız kalmayacağına inancımla kamuoyuna saygıyla sunarım."

        • 3

          PAYLAŞIMLAR ENGELLENECEK
          Savcılık, Yağmur Yüksel'in suç duyurusuyla ilgili karanını verdi. Yüksel'in avukatı Volkan Alkılıç, hukuk mücadelesinin lehlerine sonuçlandığını şu cümlelerle açıkladı;

        • 4

          "Müvekkilim Yağmur Yüksel'e yönelik olarak sosyal medya üzerinde son derece yakışıksız ve hakaret niteliğindeki paylaşımlara ilişkin yaptığımız başvuru neticesinde ilgili sosyal medya içeriklerinin çıkarılması ve bu içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Hakaret niteliğindeki bu paylaşımları yapanların cezasız kalmaması ve iyiliğin kazanması adına savcılık sürecimizin devam ettiğini; bundan sonraki süreçte de bu şekildeki paylaşım ve kişiler hakkında hukuk mücadelemizin devam edeceğini bilgilerinize sunarım"

        • 5

          Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel, avukatının bu paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak paylaştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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