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16 Şubat 2018 tarihinde Kocaeli merkezli 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla akaryakıt kaçakçılığı yaparak Maliye Bakanlığını ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu (EPDK) zarara uğrattıkları iddia edilen 300’den fazla kişi gözaltına alınmıştı. 2016, 2017 ve 2018 yılları arasında yapıldığı iddia edilen kaçakçılık faaliyetiyle ilgili Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 292 sayfalık 164 sanıklı iddianame Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın dosya içeriğinin ise 250 klasörden oluştuğu öğrenildi.
EPDK’YA GÖNDERİLEN BİLGİLER MANİPÜLE EDİLMİŞ
İddianamede yer alan bilgilere göre söz konusu şüphelilerin organize bir örgüt gibi hareket ettikleri, benzin istasyonlarına gelen akaryakıtın istasyondaki depoya boşaltılması ve araçlara doldurulmasına kadar olan sürecin elektronik ve dijital ortamdan takip edilerek kayıt altına alındığı, ancak şüphelilerin bu sistemi bozmaya yönelik bir otomasyon yazılımı kullanarak kayıt dışı alınan akaryakıtı yasal göstererek EPDK’ya gönderilen bilgilerde maniple yaptıkları iddia edildi.
HOLLANDA’DAN SUNUCU KİRALAMIŞLAR
Söz konusu şüphelilerin maniple ettikleri verilerin tespit edilmesini zorlaştırmak ve deşifre edilmesini imkansız kılmak adına Hollanda’da bulunan gayri yasal sunucularda muhafaza ettikleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu aldatmaya yönelik bilgileri bu sunucularda muhafaza ettikleri ifade edildi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığı ile Hollanda adli makamlarından “adli yardımlaşma” talebi istendi ancak bu talebe olumlu bir yanıt verilmedi.
O İSTASYONLAR PKK İLE İLTİSAKLI İDDİASI
İddianamede “Şahin” kod adlı gizli tanığın ifadesine de yer verildi. Gizliği tanık ifadesinde, “Yazılım ve bilişim alanında faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanı olan H.G. istasyon sahipleriyle yüz yüze görüşerek işi bağlıyor. Ardından C.A. isimli kişi istasyona giderek yapılacak olan silme işleminin miktarını ve karşılığında alacakları parayı konuşuyor. Böylece gerçek satış miktarları sistem üzerinden silinerek maniple ediliyor. Bu miktarlar manuel olarak belirleniyor. Ayrıca silme işlemi yaptıran istasyonların çoğu PKK ile iltisaklıdır” dedi.
ARALARINDA EPDK ÇALIŞANI DA VAR
İddianamede şüpheliler arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda çalışan bir kişi de bulunuyor. EPDK’de enerji uzmanı pozisyonunda çalışan Ü.A., söz konusu dağıtım şirketlerinin bir sonraki yıl satacakları miktarı kendilerine bildirmesi zorunlu olması ve bu miktarlar konusunda görüşme gerçekleştirmek için aradığını, kurum telefonunun dışa arama yapmaması sebebiyle kendi şahsi telefonundan arama gerçekleştirdiğini, mevzuat harici ve amirlerinin bilgisi dışında herhangi bir işlem yapmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.
MİLYONLARCA LİTRE AKARYAKIT KAYIT DIŞI SATILMIŞ
Teknik bilirkişi raporunda 2016, 2017 ve 2018 yıllarında belirtilen benzin istasyonlarında satılan akaryakıt kayıtlarının silindiği ve silinen akaryakıt oranının milyonlarca litre olduğu ifade edildi. Yine bilirkişi raporunda kamu zararına ilişkin detaylı bilgiler yer aldı. Buna göre Mali Bakanlığının söz konusu olayda 803 milyon 870 bin 494,21 kuruş zarar ettiği belirtildi. Kayıt dışı satılan akaryakıt miktarının ise 7 milyon litre civarında olduğu tahmin ediliyor.
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