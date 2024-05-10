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        Haberler Gündem Güncel Kaçak göçmenler uyuşturucu ile yakalandı

        Kaçak göçmenler uyuşturucu ile yakalandı

        Siirt'in Baykan ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir tırda, 17 düzensiz göçmen yakalandı, 7 kilogram 330 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltınan alınan İran uyruklu sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:41
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        Kaçak göçmenler uyuşturucu ile yakalandı
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        Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tır ve dorsesinde arama yapıldı.

        7 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        Aramada 7 kilogram 330 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilirken, dorsede gizlendikleri belirlenen 17 kaçak göçmen yakalandı.

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        Gözaltına alınan İran uyruklu H.C. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        KAÇAK GÖÇMENLER GERİ GÖNDERME MERKEZİNE YOLLANDI

        Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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        #kaçak göçmen
        #Siirt
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