Kaçak 4 maden ocağı daha imha edildi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından yapılan incelemelerde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı daha kapatıldı.
Zonguldak'ta kaçak işletilen bir maden ocağında 26 Mart'ta bir işçi vagon ile vinç arasına sıkışarak hayatını kaybetmişti. İşçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma başlatıldı.
Kentin Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı daha kapatıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 ocakta, el arabası, kürek ile 40 metre ray ele geçirildi.
Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edildi.
MALZEMELER ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ
Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kentte geçtiğimiz günlerde 3 maden ocağı ruhsatsız olarak işletildiği gerekçesiyle imha edilmişti.