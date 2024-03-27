Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

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Zonguldak'ta kaçak işletilen bir maden ocağında 26 Mart'ta bir işçi vagon ile vinç arasına sıkışarak hayatını kaybetmişti. İşçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 ocakta, vinç ve 30 metre ray ele geçirildi. Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi. Kaçak maden ocağında ölüm Ele geçirilen malzemeler, maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

NE OLMUŞTU? 26 Mart'ta Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 49 yaşındaki Muhammed Korkut, vagon ile vinç arasına sıkışarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen T.M. ile kaza anında Korkut ile çalışan K.A. polislerce gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.A. savcılık tarafından serbest bırakılırken nöbetçi hakimliğe çıkarılan T.M. ise tutuklanmıştı.