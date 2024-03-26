Kaçak maden ocağında ölüm
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında vagon ile vinç arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Giriş: 26.03.2024 - 09:09 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:10
Kilimli'ye bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan 49 yaşındaki Muhammed Korkut, vagon ile vinç arasına sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine madenden çıkarılan Korkut, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADIDHA
Korkut, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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