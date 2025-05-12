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        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! İşte 12 Mayıs 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 12 Mayıs 2025 Kabine Toplantısı gündem konuları

        Kabine Toplantısı gündem konuları 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda "Terörsüz Türkiye" hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak. Masada Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes, Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler de ele alınacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 12 Mayıs 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 08:21 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:29
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        • 1

          Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıda, birçok gündem masaya yatırılacak. Ana başlıklardan birisi "Terörsüz Türkiye" çalışmalarında gelinen son nokta olacak. Öte yandan Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes, Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler, Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar, deprem bölgesi çalışmaları da ele alınacak. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 15 Mayıs 2025 Kabine Toplantısı gündem konuları…

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü yapılacak.

          Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantı, saat 16.00'da başlayacak.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

          Kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak.

          Terör örgütü PKK kongresini toplamıştı. Bugün ise silah bırakma kararı açıklandı.

          Kararın duyurulmasının ardından ilk aşama ise silahların nasıl teslim edileceğinin netleştirilmesi... 2. aşama ise Meclis'te yapılacak yasal düzenlemeler olacak.

          Toplantıda da gelişmeler değerlendirilecek, izlenecek yol haritası gözden geçirilecek.

        • 4

          PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ ATEŞKES

          Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edildi. Hindistan’dan gelen açıklamaya göre, o görüşme 12 Mayıs’ta yapılacak, masaya askeri yetkililer oturacak. Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında bölgedeki son durum ele alınacak.

        • 5

          SURİYE VE GAZZE'DEKİ GELİŞMELER

          Suriye’deki son gelişmeler mercek altına alınacak. Gazze'deki ateşkes süreci Kabine toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

        • 6

          RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI MASADA OLACAK

          Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söyleyerek, "Türkiye barış için çok çabaladı.

          15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" demişti. Putin'in açıklaması sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımların da masaya yatırılması bekleniyor.

        • 7

          DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

          Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kabinede gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

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