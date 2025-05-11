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        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 12 Mayıs bugün Kabine Toplantısı var mı, yapılacak mı, gündeminde neler var? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da!

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün Kabine Toplantısı var mı, gündemi neler?

        Kabine toplantısı tarihi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların katılımıyla 15 günde bir gerçekleşen toplantı, en son 28 Nisan Pazartesi günü yapılmıştı. Yeni hafta öncesi tüm gözler toplantı tarihine çevrildi. Öte yandan Bakanlar Kurulu Toplantısı gündemi ve konuları da merak edilen konular arasında yerini aldı. Yapılması halinde masada "Terörsüz Türkiye" hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 13:07 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:13
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        • 1

          Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni hafta öncesi Kabine gündemi ve konuları merak konusu oldu. Bu kapsamda vatandaşlar ‘’Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı konuları neler olacak?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Yapılması halinde masada ele alınacak en önemli başlıklardan biri "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak. Siyasi ve ekonomi gündemi ile ilgili başlıkların görüşüldüğü toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler olacak? İşte, konu ile ilgili detaylar…

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü yapılacak.

          Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

          Kabine toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak.

          Terör örgütü PKK kongresini topladı. Silah bırakma kararının açıklanması bekleniyor.

          Kararın duyurulmasının ardından ilk aşama ise silahların nasıl teslim edileceğinin netleştirilmesi. 2. aşama ise Meclis'te yapılacak yasal düzenlemeler olacak.

          Toplantıda da gelişmeler değerlendirilecek, izlenecek yol haritası gözden geçirilecek.

        • 4

          PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ ATEŞKES

          Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edildi. Hindistan’dan gelen açıklamaya göre, o görüşme 12 Mayıs’ta yapılacak, masaya askeri yetkililer oturacak. Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. Kabine toplantısında bölgedeki son durum ele alınacak.

        • 5

          SURİYE VE GAZZE'DEKİ GELİŞMELER

          Suriye’deki son gelişmeler mercek altına alınacak. Gazze'deki ateşkes süreci Kabine toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

        • 6

          GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA OLACAK

          Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yaparak toplantıda alınan kararları duyuracak.

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