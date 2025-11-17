Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 17 Kasım 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri
Kabine Toplantısı gündem maddeleri 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda; Gürcistan'da 20 kahraman askerin şehit olduğu kaza, terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama ve Suriye ile Gazze'deki son gelişmeler ele alınacak. Meclis'e sunulması beklenen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemelerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 17 Kasım 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...
- 1
Kasım ayının üçüncü haftasına girilmesiyle birlikte gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrilmişti. Bu kapsamda araştırılan ‘’Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var?’’ soruları yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe’de yapılacak toplantının ana gündeminde, Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağının düşüşüne yönelik soruşturma yer alıyor. TBMM'ye sunulması beklenen 11. Yargı Paketi ve içeriğinin de kabinede ele alınması bekleniyor. İşte 17 Kasım 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri…
- 2
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 17 Kasım 2025 Pazartesi bugün yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
- 3
17 KASIM 2025 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI
Toplantı gündeminin ilk sırasında, Gürcistan'da C130 askeri kargo uçağının düşüşüne yönelik soruşturma yer alıyor.
Kazanın ardından uçağın kara kutusu Ankara'ya getirilerek incelemeye alınmıştı. Ön bulgular ve kazaya ilişkin yapılan incelemenin ardından ilk veriler kabinede masaya yatırılacak.
-
- 4
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son grup toplantısında, "terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz" ifadesini kullanmıştı. Sahadan gelen bilgiler ışığında son durum masaya konacak. Meclisteki komisyon çalışmalarında bakanların dinlenmesi öncesinde kanuni düzenlemeler için yapılan hazırlıklar mercek altına alınacak.
- 5
SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER
Kabine’de Suriye'deki son gelişmelere de parantez açılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sürpriz ABD ziyaretinin sonuçları da değerlendirilecek.
- 6
SUDAN'DA YAŞANAN ÇATIŞMALAR
Gazze'deki ateşkes süreci ve Sudan'da yaşanan çatışmalar da Kabine'de görüşülmesi beklenen başlıklar arasında.
-
- 7
EKONOMİDEKİ SON VERİLER VE 11. YARGI PAKETİ
Kabine’de ekonomideki son veriler, enflasyon hedefleri, hayat pahalılığı, deprem bölgesinde devam eden çalışmaların yanı sıra TBMM'ye sunulması beklenen 11. Yargı Paketi'ne ilişkin düzenlemelerin de ele alınması bekleniyor.
- 8